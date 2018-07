Josh Homme invitó a Spider-Man al escenario de Queens Of The Stone Age

Uno de esos graciosos y extraños momentos que pasan de vez en cuando en los festivales de música se produjo este pasado fin de semana, cuando Josh Homme invitó a un fan vestido de Spider-Man al escenario de Queens Of The Stone Age en el Rock Werchter Festival, realizado en Bélgica. El hecho ocurrió cuando la banda se presentaba como uno de los headliners del certamen, interpretando un set en plena promoción de su álbum “Villains“, lanzado el año pasado.

Luego de divisar al fanático entre el público, Homme pidió a la audiencia que lo trajeran hasta el escenario. “Ven a mí, traigan a Spider-Man, sean amables y háganme ese favor”, comentó el músico pidiendo al superhéroe. Una vez en el escenario, comenzó a bailar y hacer gracias, algo que parece no agradó mucho en el frontman, quien lo tomó de la mano y lo sacó del escenario rápidamente.

“Mi sentido arácnido está vibrando, y me dice que te vayas del escenario ahora. Se vino desde allá atrás hasta el escenario, ahora se irá directo a mi bus”, bromeó el músico antes de iniciar “You Think I Ain’t Worth A Dollar, But I Feel Like A Millionaire“. De Spider-Man, mientras tanto, nunca más se supo.

Revisa el momento a continuación.