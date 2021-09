Josh Homme es denunciado por maltrato físico y emocional contra sus hijos

Tras un complejo proceso de divorcio, siguen los problemas en el ex matrimonio de Brody Dalle y Josh Homme, luego de que este último reciba una orden de alejamiento tras ser denunciado por maltrato físico y emocional contra sus hijos. Según reportó originalmente TMZ, los papeles legales indican que sus hijos Orrin y Wolf, de 10 y 5 años respectivamente, aseguran ser agredidos verbal y físicamente en reiteradas ocasiones, citando episodios como el hecho de que Homme tocara los genitales de su hijo Orrin, además de lanzarles objetos, insultarlos, y conducir en estado de ebriedad con ellos en el auto.

La demanda fue realizada a través de Dalle, quien se divorció en 2019 de Homme, y que anteriormente ya había presentado una orden de alejamiento tras un supuesto incidente de violencia intrafamiliar. Cabe señalar, además, que la hija mayor del ex matrimonio, Camille Harley Joan Homme de 15 años, no es parte de la demanda, según constatan los documentos legales publicados por el medio mencionado anteriormente.

“La Sra. Dalle ha presentado anteriormente estos reclamos a la policía, al DCFS y al juez que preside el Tribunal de Derecho de Familia, todos los cuales se han negado a tomar ninguna medida basada en estas afirmaciones falsas“, indicó escuetamente a través de un comunicado Susan Wiesner, la abogada de Josh Homme.

ACTUALIZACIÓN 15:00 PM: Mientras avanza la jornada salieron a la luz nuevos detalles del caso, luego de que la demanda fuera rechazada por dos tribunales en Los Angeles y Santa Monica. Adicionalmente, se conocieron detalles de un episodio particular que involucra a Homme con su hijo menor.

“Mi padre, yo y Dean Fertita (de Queens of the Stone Age) estábamos sentados en el sofá cuando se acercó y agarró mis partes íntimas incluso cuando le dije que se detuviera, diciendo ‘Bolas’ una y otra vez“, indica el relato del menor, que si bien fue escrito de puño y letra, no ha podido comprobar si es que fue realmente de su autoría o más bien dictado por su madre y abogados.