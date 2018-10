José González regresa a Chile en enero

Steve Hackett ha anunciado un nuevo disco de estudio para inicios del próximo año, el que llevará por nombre “At The Edge Of Light“, siendo lanzado el día 25 de enero en diversas versiones. El sucesor de “The Night Siren“, lanzado en 2017, contendrá diez nuevos tracks del ex Genesis, siendo publicado en CD, doble LP, además de una edición especial en conjunto con un DVD, el que incluye una mezcla surround 5.1 en conjunto con un documental.

Te dejamos con el tracklist y la portada a continuación.

Tracklist de “At The Edge Of Light”: