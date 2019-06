Josafat Espinosa será parte de Dragon Ball Live Music

Será el próximo 13 de septiembre cuando veamos la colaboración de Mike Patton y Jean-Claude Vannier, que lleva por nombre “Corpse Flower“, y el dúo ya había publicado un primer adelante de este interesante proyecto mediante la canción “On Top Of The World“, pero ahora, otra canción más se suma a los adelantos. Se trata de “Chansons D’Amour“, la cual cuenta con un videoclip que puedes revisar más abajo.

Para esta álbum, el dúo se acompañó de una variedad de músicos entre los que incluyen Smokey Hormel, Justin Meldal-Johnsen, Bernard Paganotti, Daniel Ciampolini, Didier Malherbe, y muchos otros. La pareja, se conoció en una retrospectiva sobre Serge Gainsbourg en 2011, en la cual colaboraron por primera vez para luego ir recolectando ideas que derivaron en la creación de este disco.

Revisa el nuevo adelanto a continuación: