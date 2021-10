Jonny Greenwood estrena “Crucifix”, canción para la banda sonora de “Spencer”

Uno de los estrenos más esperados de este año es el de “Spencer“, la nueva película del director chileno Pablo Larraín, y que contará parte de la vida de Diana de Gales, encarnada por Kristen Stewart. La banda sonora del film está a cargo de Jonny Greenwood, por lo que el guitarrista de Radiohead hoy presentó un primer adelanto del OST con la canción “Crucifix“, que puedes escuchar más abajo.

El soundtrack completo estará disponible el 12 de noviembre a través de Mercury KX, mientras que la película llegará a los cines el día 5 de noviembre. Respecto a la carrera del guitarrista, esta será su novena incursión en las bandas sonoras, ya que ha participado en películas de Paul Thomas Anderson como “There Will Be Blood“, “Inherent Vice“, entre otras, además de “You Were Never Really Here” del director Lynne Ramsey y su primer trabajo en soundtracks con “Bodysong” de 2003.

Escucha el track a continuación: