Jonathan Davis anuncia los detalles su primer disco solista: “Black Labyrinth”

Como te adelantábamos a fines de enero, Jonathan Davis había fijado su siguiente movida discográfica para esta temporada, la primera de su carrera en solitario. Sin embargo, aparte de haber estrenado el tema “What It Is“, todavía no se conocía el nombre, la fecha de lanzamiento, ni algún otro detalle de la producción.

Pues bien, eso cambia ahora, porque el cantante de Korn reveló los detalles del que será su debut en estudio como solista. El álbum se titulará “Black Labyrinth” y tendrá su salida el próximo 25 de mayo a través de Sumerian Records.

El disco estará formado por 13 canciones, de las que cada una tiene un avance de 30 segundos en el clip que puedes revisar a continuación. Más abajo también puedes encontrar el track listing y portada del trabajo.

Track listing “Black Labyrinth”: