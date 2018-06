Jon Spencer anuncia su primer disco como solista y estrena canción: “Do The Trash Can”

Por más reconciliaciones públicas y conciertos que puedan ofrecer juntos, parece que Dave Mustaine y los integrantes de Metallica siempre van a tener la espina clavada de sus antiguas rencillas.

Y es que en el último episodio de sus pleitos, en entrevista para el medio griego RockHard, el líder de Megadeth salió a aclarar que no cederá los derechos de su trabajo en Metallica para que la banda tras “Enter Sandman” pueda editar un nuevo compilatorio.

El disco en cuestión se trata de un demo de 1982 titulado “No Life ‘Til Leather” (el que incluye siete canciones de la época), en el que Mustaine tiene una considerable colaboración (recordemos que el pelirrojo músico se mantuvo en Metallica entre 1982 y 1983).

Si bien, Mustaine está poniendo obstáculos para que Metallica no edite el registro, todo indica que los problemas del guitarrista tienen que ver más con Lars Ulrich, pues, en declaraciones recientes, aquel señaló:

No voy a darle crédito (a Lars Ulrich), así que no voy a ser parte de esto. Escribí todo “Mechanix“, escribí todo “Jump In The Fire“, así que si Lars Ulrich cree que puedo dar un porcentaje de eso a él, se puede olvidar. En cuanto al tema “Phantom Lord“, escribí cada nota de esa canción, y James (Hetfield) escribió todas las letras. Eso es 50/50. Si James le quiere dar su porcentaje a Lars porque le tiene miedo, eso depende de él. Yo no le tengo miedo, y no le voy a dar mi porcentaje (…) Pasa lo mismo con “Metal Militia“. No le voy a dar nada a Lars Ulrich. No podía entrar voluntariamente en un acuerdo nuevo con estos tipos basado en darle crédito a Lars Ulrich por algo que no sólo no hizo, sino que fue incapaz de hacer. Él no era capaz de escribir canciones tan buenas en esa época.

Además de esto y sobre la posibilidad de reunir nuevamente al Big Four, Mustaine dijo:

No sé nada de eso, esto no tiene nada que ver con el Big Four. Creo que Lars simplemente tiene miedo de tocar con Megadteh

Track listing “No Life ‘Til Leather”: