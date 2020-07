John Petrucci anuncia los detalles de su nuevo álbum solista: “Terminal Velocity”

A pesar de que Josh Klinghoffer abandonó Red Hot Chilli Peppers tras el regreso de John Frusciante, eso no es impedimento para que el guitarrista colabore con sus antiguos compañeros, lo que precisamente ocurrió en el nuevo lanzamiento de Pluralone. Esto, porque el proyecto a cargo del guitarrista estrenó un nuevo single titulado “Nowhere I Am“, en donde participan su ex compañero el bajista Flea, además de Jack Irons.

Dicho track viene acompañado de un b-side titulado “Directrix“, los cuales puedes escuchar a continuación: