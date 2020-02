John Dolmayan estrena cover de David Bowie junto a Serj Tankian

Hace algunas semanas, Thundercat regresó al panorama musical al anunciar su cuarto disco de estudio, “It Is What It Is”, el que será lanzado el próximo 3 de abril a través del sello de fundado por Flying Lotus, Brainfeeder. Ahora, el artista acaba de publicar “Dragonball Durag“, un nuevo adelanto del LP y que se suma a la ya estrenada “Black Qualls“.

Obviamente, la canción se inspira en el amor que el músico tiene por “Dragon Ball“, algo que ha confesado públicamente en reiteradas ocasiones. El sucesor de “Drunk” (2017) estará compuesto de 15 tracks y contará con la participación de artistas como BadBadNotGood, Kamasi Washington, Childish Gambino, Ty Dolla $ign, Lil B, Louis Cole, Zack Fox y el mencionado Flying Lotus.

Escucha el nuevo avance a continuación: