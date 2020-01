John Dolmayan anuncia los detalles del álbum debut de These Grey Men

Mientras System Of A Down sigue con el tira y afloja de lanzar nueva música, su baterista, John Dolmayan, no pierde el tiempo y decidió armar un proyecto para sacar un álbum que tributa a una serie de artistas de su preferencia.

El proyecto de Dolmayan y el guitarrista James Hazley se llama These Grey Men, y hace casi 6 años lanzó una campaña de Kickstarter para la realización de este disco, el que por fin será lanzado el próximo 28 de febrero y tendrá colaboraciones de artistas como Tom Morello, su compañero en SOAD, Serj Tankian, y M. Shadows de Avenged Sevenfold, entre otros.

Precisamente es este último quien vocaliza el primer adelanto del disco: la canción “Street Spirit (Fade Out)” de Radiohead. El equipo para esta versión lo complementa el bajista Tom Copossela y el tecladista Danny Shamoun, además de la contribución de un solo por parte de Tom Morello. En el disco también habrá versiones de canciones de Madonna, Talking Heads, Eminem y David Bowie, entre otros.

Escucha y mira el video del primer adelanto de These Grey Men.

Tracklist: