John Cale y Maureen Tucker se reunieron para tocar “I’m Waiting For The Man” de The Velvet Underground

jueves, 12 de octubre de 2017 | 2:36 pm | No hay comentarios

En julio pasado se realizó el segundo concierto anual de grandes estrellas presentado por los premios Grammy. En esta ocasión, el evento cuyo nombre es Grammy Salute To Music Legends rindió homenaje a Shirley Caesar, Ahmad Jamal, Charley Pride, Jimmie Rodgers, Nina Simone, Sly Stone y The Velvet Underground.

Sobre la legendaria banda encabezada por el fallecido Lou Reed, dos de sus emblemáticos integrantes se reunieron para presentarse en la jornada: John Cale y Maureen “Moe” Tucker. Los músicos tocaron “I’m Waiting For The Man“, canción incluida en ese fundamental disco que es “The Velvet Underground & Nico” (1967). Puedes ver un extracto de la actuación más abajo.

El show completo del encuentro se transmitirá este viernes 13 de octubre en el programa de la cadena PBS, Great Performances.

