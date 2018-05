Jimmy Eat World publica dos nuevas canciones y videos

A dos viernes de que Five Finger Death Punch tenga el lanzamiento de su nuevo disco de estudio, “And Justice For None” (18 de mayo), la banda norteamericana continúa adelantando parte de su material, el que ya había sido avanzado mediante los singles “Trouble” (que sólo estará incluido en la versión de lujo del LP), “Gone Away” (cover de The Offspring) y “Fake“.

El cuarto tema de la producción corresponde a “When The Seasons Change“, un corte que tiene al grupo bajando las revoluciones de lo que ya había mostrado y poniendo sus esfuerzos en una balada.

Puedes escuchar la canción aquí: