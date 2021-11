Jerry Cantrell comenta que quiere colaborar con Mike Patton

Esta es una colaboración que sin duda muchos querrían oír. Durante una reciente aparición en el podcast Life In The Stoccks, Jerry Cantrell señaló que le gustaría colaborar con Mike Patton, asegurando que en su lista de pendientes tiene el poder concretar la grabación de un track con el frontman de Faith No More. Lo anterior no deja de llamar la atención considerando la enorme cantidad de colaboraciones que ha hecho el vocalista, por lo que verlo con el guitarrista de Alice In Chains sin duda sería el sueño de muchos.

“Me encanta lo versátil que es, la energía y tantas voces diferentes que tiene; No creo que nunca esté satisfecho, y por eso sigue nadando tan rápido. Es increíble ver todo el arte diferente que publica“, indicó el guitarrista que por estos días se encuentra promocionando su reciente trabajo solista “Brighten“.

El podcast lo puedes escuchar acá: