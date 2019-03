Jermaine Jackson se baja del tour sudamericano de The Jacksons

Ya es sabido que The Jacksons llega a nuestro país el próximo 23 de marzo, para presentar un repertorio plagado de hits en el Teatro Caupolicán, por lo que los fanáticos esperan ansiosos la llegada de Jackie, Tito, Jermaine, y Marlon. Lamentablemente, el show ha tenido que sufrir modificaciones, ya que mediante un comunicado se confirmó que Jermaine Jackson, vocalista principal del conjunto, no podrá estar presente en ninguno de los shows de esta gira sudamericana.

La noticia fue dada mediante un comunicado del conjunto, el cual afirmó lo siguiente: “Es con gran pesar, y debido a circunstancias fuera de nuestro control, que Jermaine Jackson, ha tenido que retirarse a regañadientes de la gira sudamericana, basándose en el consejo de su médico. No hay que preocuparse, pero, por precaución, no puede viajar. Jermaine nos pidió que le transmitiéramos su sincera tristeza. Odia decepcionar a los fans. Él envía su amor y espera que todos disfruten la música y los recuerdos con Jackie, Marlon y Tito.”

El show se enmarcará en la celebración de los 50 exitosos años de carrera que posee la agrupación, la que comenzara en 1969 con “I Want You Back“, y que fue creciendo con canciones como “ABC” y “I’ll Be There” y “Never Can Say Goodbye”, pavimentando posteriormente el ascenso a la fama de Michael Jackson, el menor de los hermanos. Fue esa enorme popularidad, precisamente, la que los hizo merecedores del reconocimiento como una de las primeras, si es que no la principal precursora, de las boy bands, formato de gran fama a lo largo de la historia.

La venta de entradas sigue disponible mediante el sistema Ticketek, con los siguientes valores:

Cancha (Preventa): $39.000 (AGOTADAS)

Cancha (General): $44.000 (AGOTADAS)

Platea (Preventa): $39.000

Platea (General): $44.000

Palcos Numerados: $70.000

Quienes deseen la devolución de su entrada:

Si compraron en forma presencial o retiraron sus entradas, deben ir con su entrada (debe estar completa) a cualquiera de los puntos de venta de Ticketek habilitados, a partir del Lunes 18 de Marzo. Para quienes no hayan retirado sus entradas, sus órdenes de compra serán automáticamente devueltas y el dinero será reversado de la misma forma de pago utilizado en un plazo aproximado de 25 días hábiles. Si la compra fue realizada de forma presencial en tiendas Hites u otro punto de venta Ticketek y desea la devolución del dinero, debe acercarse al mismo lugar donde la adquirió, presentando la boleta y la entrada (debe estar completa).