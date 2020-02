Jehnny Beth estrena canción y anuncia álbum solista: “To Love Is To Live”

Tras haber lanzado la explosiva “I’m The Man“, Jehnny Beth por fin confirma lo que muchos esperaban: el lanzamiento de su primer disco como solista. Esto, porque la frontwoman de Savages publicará “To Love Is To Live” el próximo 8 de mayo, contando con 11 composiciones entre las que se incluye el track mencionado anteriormente, además de colaboraciones con Romy Madley Croft de The XX, el actor Cillian Murphy y el vocalista de Idles, Joe Talbot.

Cabe señalar, que este trabajo contará con producción a cargo de tres pesos pesados: Atticus Ross, Flood y Johnny Hostile, asiduo colaborador de Beth. Junto con lo anterior, la artista también publicó un nuevo single mediante la canción “Flower“, que puedes escuchar más abajo luego de revisar los detalles del LP.

Tracklist de “To Love Is To Live”: