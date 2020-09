Jeff Tweedy estrena dos canciones y anuncia nuevo disco: “Love Is The King”

La productividad de Jeff Tweedy no cesa, ya que el líder de Wilco acaba de anunciar los detalles de lo que será su nuevo trabajo como solista. Titulado “Love Is The King“, el disco verá la luz el próximo 23 de octubre a través del sello dBpm Records, con solo unos días de diferencia en comparación a la publicación de su libro “How To Write One Song“.

El disco se transforma en el sucesor de “WARM” (2018) y “WARMER” (2019), y fue compuesto y grabado íntegramente durante esta cuarentena. Además, el músico compartió los primeros dos adelantos de este LP con el track que le da nombre, junto con la canción “Guess Again“. Ambas las puedes escuchar más abajo.

Tracklist de “Love Is The King”: