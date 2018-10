Jean-Michel Jarre lanzará secuela de su álbum “Equinoxe”

Durante esta mañana, y bajo un escueto comunicado, las redes sociales de All That Remains confirmaron el deceso de su guitarrista, Oli Herbert, en circunstancias que en un principio no fueron informadas. Luego, durante la tarde, trascendieron detalles sobre su muerte, la que habría ocurrido en extrañas circunstancias luego de haber sufrido un accidente dentro de su casa. Al menos eso informó el portal TMZ, ya que desde el facebook oficial del músico no entregaron mayores detalles.

Según reportaron en dicho sitio, Oli fue encontrado muerto en una pileta cercana a su casa en Connecticut. La policía habría llegado hasta su casa el día martes luego de que se declarara al guitarrista como perdido, por lo que luego de inspeccionar el área encontraron su cuerpo en una pileta. Aunque a simple vista la muerte no se ve sospechosa, es necesario realizar una autopsia para determinar los motivos de su muerte.

Oli tenía 44 años, manteniéndose en la banda desde sus inicios. Además, participó de las grabaciones de “Victim Of The New Disease”, el nuevo LP de la banda que será publicado el 9 de noviembre.