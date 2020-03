Jarvis Cocker anuncia disco de su proyecto Jarv Is…: “Beyond The Pale”

Desde hace ya un tiempo que Jarvis Cocker está presentándose en vivo mediante el nombre Jarv Is…, pero ahora, el frontman de Pulp lleva el proyecto más allá al anunciar su primer trabajo bajo ese apodo. “Beyond The Pale“, saldrá a la venta el próximo 1 de mayo a través del sello Rough Trade Records, incluyendo la ya estrenada “Must I Evolve?” en la lista de 7 tracks que compondrán este trabajo.

El proyecto también cuenta entre sus filas con los músicos Serafina Steer, Emma Smith, Adam McKinney, Jason Buckle y Adam Betts, quienes ya habían participado en el track anterior y ahora lo hacen en un nuevo single, “House Music All Night Long“, el cual puedes revisar más abajo, junto con los detalles del tracklist y portada de este trabajo.

Tracklist de “Beyond The Pale”: