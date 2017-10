Japandroids tocó “No Known Drink Or Drug” en Seth Meyers

jueves, 12 de octubre de 2017 | 11:48 am | No hay comentarios

Los canadienses de Japandroids siguen adelante con el trabajo de promoción para su último disco de estudio, “Near To The Wild Heart Of Life“, uno que se transformó en el tercer largo de su carrera recibiendo críticas bastante favorables.

Ahora los norteamericanos llegaron al late show de Seth Meyers, donde, como es su costumbre, se despacharon una explosiva versión de “No Known Drink Or Drug“. Hace exactamente un mes, la banda había estrenado el video de “North East South West“.

Puedes ver el registro oficial de la presentación aquí:

