James Dean Bradfield anuncia nuevo álbum inspirado en la vida de Victor Jara: “Even In Exile”

No hay duda de que la influencia de Víctor Jara puede trascender las barreras de nacionalidad e idioma, y el anuncio que hizo James Dean Bradfield de Manic Street Preachers sin duda que comprueba eso. Lo anterior, se debe a que el músico anunció su segundo álbum solista, “Even In Exile“, el cual está inspirado en la vida del recordado artista chileno, y que estará disponible a partir del próximo 14 de agosto.

Junto al anuncio, ya podemos escuchar la canción “The Boy From The Plantation” como primer adelanto, además de conocer la lista de esta colección de canciones que narran distintos episodios de la vida de Jara hasta su muerte, ejercicio bastante importante de oír al tratarse de una mirada externa a nuestra propia historia. Revisa a continuación los detalles del tracklist, portada y primer adelanto de esta obra.

Tracklist de “Even In Exile”: