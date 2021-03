James anuncia los detalles de su nuevo disco y comparte adelanto: “All The Colours Of You”

Durante esta jornada, James reveló los detalles de su próximo disco, “All The Colours Of You”, junto a un adelanto que lleva el mismo nombre de la entrega, y que puedes escuchar al final de esta nota. Este nuevo larga duración será lazando el próximo 4 de junio, y se transformará en el disco número 16 de la agrupación inglesa.

El sucesor de “Living In Extraordinary Times” de 2018 fue producido por Jacknife Lee, quien ha trabajado con grandes bandas como U2, R.E.M., y The Killers, entre otras, siendo calificado por el bajista Jim Glennie como uno de los álbumes que ha hecho más orgulloso a la banda.

A continuación, te dejamos el tracklist, la portada, y la canción:

Tracklist de “All The Colours Of You”: