Jack White publica adelantos de nueva música

Lo último que supimos sobre Jack White fue que el músico norteamericano se encontraba grabando su nuevo disco de estudio, uno del que hoy surgió la primera novedad en forma de música.

Y es que el ex The White Stripes publicó un nuevo video titulado “Get Servings And Portions From My Boarding House Reach“, en el que desfilan distintas imágenes con lo que parecen ser diferentes extractos de canciones (algunos pasajes suenan excelente), todo esto, en poco más de cuatro minutos de duración. Revisa el material más abajo.

Por ahora, no existe información sobre el nombre, fecha de lanzamiento o algún otro detalle sobre el sucesor de “Lazaretto” (2014).