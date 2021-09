Jack White hizo su primera presentación pública en dos años

Durante el día sábado se realizó la inauguración de la nueva sucursal de Third Man Records en Londres, marcando la primera vez que el sello fundado por Jack White se establece fuera de Estados Unidos. Dicha ocasión tan importante tenía que estar acompañada de otro hito, por lo que el propio guitarrista se encargó de cerrar la noche con broche de oro realizando dos presentaciones en el edificio: una en el sótano de la disquería y otra en la azotea.

Esto fue además el primer show de carácter público que el hombre detrás de The White Stripes tiene en dos años, por lo que estuvo cargado de clásicos de su antigua banda como “Hello Operator”, “Icky Thump” y “Seven Nation Army”, además de otros recuerdos a sus proyectos como The Raconteurs con “Steady, As She Goes”, The Dead Weather con “I Cut Like A Buffalo”, y por supuesto su carrera solista con tracks como “Sixteen Saltines”, “Lazaretto”, y más.

Conoce a continuación los setlist para cada una de las presentaciones:

Set 1: Sótano

Hello Operator (original de The White Stripes) Why Can’t You Be Nicer to Me? (original de The White Stripes) Sixteen Saltines What’s Done Is Done I Cut Like a Buffalo (original de The Dead Weather) Love Interruption Icky Thump (original de The White Stripes)

Set 2: Azotea

Dead Leaves and the Dirty Ground (original de The White Stripes) Lazaretto Steady, as She Goes (original de The Raconteurs) We’re Going to Be Friends (original de The White Stripes) Seven Nation Army (original de The White Stripes)

Mira acá algunos videos (se irán agregando más a medida que estén disponibles):