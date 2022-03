Jack White estrena dos nuevas canciones: “Hi-De-Ho” y “Queen Of The Bees”

Este año llegarán dos nuevos discos de Jack White, ya que el guitarrista publicará “Fear Of The Dawn” y “Entering Heaven Alive” que llegarán los días 8 de abril y 22 de julio, respectivamente, y de las cuales ya hemos conocido algunos adelantos como “Taking Me Back“, “Taking Me Back (Gently)“, “Love Is Selfish” y “Fear Of The Dawn“. Hoy, tenemos dos nuevas canciones, la primera es “Hi-De-Ho“, donde el ex The White Stripes cumple con su esperada colaboración junto a Q-Tip de A Tribe Called Quest, mientras que la segunda es “Queen Of The Bees“, ambas disponibles más abajo para que puedas escucharlas.

Estos tracks serán parte de “Fear…” y “Entering…” respectivamente, marcando su regreso luego de no publicar nueva música desde 2018 en formato solista, cuando presentó el álbum “Boarding House Reach“. Eso sí, en concreto lo último que tuvimos de él fue el regreso de su proyecto The Raconteurs con el disco “Help Us Stranger” de 2019. Todos estos lanzamientos, como no es de extrañarse, han sido publicados bajo el sello Third Man Records, propiedad del artista.

Escucha las canciones a continuación: