Jack White anuncia el lanzamiento de dos nuevos álbumes de estudio

La cuarentena mantuvo más que ocupado a Jack White, ya que el músico acaba de anunciar el lanzamiento de dos nuevos álbumes de estudio para 2022, ambos por supuesto a través de su sello discográfico Third Man Records. Se trata de las obras “Fear Of The Dawn” y “Entering Heaven Alive” que llegarán los días 8 de abril y 22 de julio, respectivamente, y de las cuales ya conocíamos los primeros adelantos con “Taking Me Back” y “Taking Me Back (Gently)“, que estarán presentes una en cada disco, con la primera abriendo “Fear…” y la otra cerrando el LP “Entering…“.

Junto con todo lo anterior, el ex frontman de The White Stripes publicó un video del primer single, el que te dejamos al final de esta nota. Recordemos que el artista no publicaba nueva música desde 2018 en formato solista, año en que presentó el álbum “Boarding House Reach”, aunque en concreto lo último que tuvimos de él en materia discográfica fue el regreso de su proyecto The Raconteurs con el disco “Help Us Stranger“ de 2019.

A continuación te dejamos detalladamente la lista de canciones y portada de cada lanzamiento.

Tracklist de “Fear Of The Dawn”:

Taking Me Back Fear of the Dawn The White Raven Hi-De-Ho (feat. Q-Tip) Eosophobia Into the Twilight Dusk What’s the Trick? That Was Then (This Is Now) Eosophobia (Reprise) Morning, Noon and Night Shedding My Velvet

Tracklist de “Entering Heaven Alive”: