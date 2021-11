Jack White anuncia el lanzamiento de dos nuevos álbumes de estudio

La cuarentena mantuvo más que ocupado a Jack White, ya que el músico acaba de anunciar el lanzamiento de dos nuevos álbumes de estudio para 2022, ambos por supuesto a través de su sello discográfico Third Man Records. Se trata de las obras “Fear Of The Dawn” y “Entering Heaven Alive” que llegarán los días 8 de abril y 22 de julio, respectivamente, y de las cuales ya conocíamos los primeros adelantos con “Taking Me Back” y “Taking Me Back (Gently)“, que estarán presentes una en cada disco, con la primera abriendo “Fear…” y la otra cerrando el LP “Entering…“.

A continuación te dejamos detalladamente la lista de canciones y portada de cada lanzamiento.

Tracklist de “Fear Of The Dawn”:

Taking Me Back Fear of the Dawn The White Raven Hi-De-Ho (feat. Q-Tip) Eosophobia Into the Twilight Dusk What’s the Trick? That Was Then (This Is Now) Eosophobia (Reprise) Morning, Noon and Night Shedding My Velvet

Tracklist de “Entering Heaven Alive”: