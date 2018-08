J Mascis anuncia “Elastic Days”, su nuevo álbum de estudio

J Mascis está de vuelta con nueva música en formato solista, ya que el eterno frontman de Dinosaur Jr. acaba de anunciar los detalles de “Elastic Days“, su nuevo trabajo de estudio. El sucesor de “Tied To A Star” (2014), estará disponible a partir del próximo 9 de noviembre a través de Sub Pop Records.

Como era de esperar, Mascis grabó el álbum en su propio estudio, ubicado en Massachusetts, tocando la mayoría de los instrumentos por su cuenta, pero también apoyándose en invitados como Mark Mulcahy, Pall Jenkins de Black Heart Procession, y Zoë Randell de la banda Luluc.

Pero no solo eso, ya que el músico también compartió la canción ” See You At The Movies“, track inicial de este LP, el cual puedes escuchar más abajo. Te dejamos a continuación con la portada, tracklist, y primer adelanto, de este álbum.

Tracklist de “Elastic Days”: