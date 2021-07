Iron Maiden estrena nueva canción: “The Writing On The Wall”

Fueron días de mucha expectación sobre el próximo movimiento de Iron Maiden, pero hoy finalmente la agrupación desvela todo el misterio detrás de su actividad en redes sociales con el estreno de “The Writing On The Wall”, su primera canción en 6 años. Recordemos que la banda había estado tanteando la fecha 15 de julio con una serie de posteos que hacían alusión al “Belshazzar’s Feast“, incluyendo también las siglas TWOTW, que por supuesto, se tratan del nombre de esta nueva canción que el conjunto británico estrenó hoy.

El track fue compuesto por el guitarrista Adrian Smith junto a Bruce Dickinson, estando producido por Kevin Shirley y el bajista Steve Harris, fundador de la banda. En cuanto al video, este fue desarrollado por los ex Pixar, Mark Andrews y Andrew Gordon, quienes han tenido una amplia experiencia en el mundo de la animación con películas como “Los Increíbles“, “Ratatouille“, “Valiente“, “Monsters Inc.” y “Buscando A Nemo“, y que en esta ocasión trabajaron con el estudio de animación londinense BlinkInk.

Por ahora se desconoce si la banda publicará su álbum de estudio número 17 en el futuro próximo, pero se ha especulado que este estaría casi completado desde 2019. Si le sumamos al críptico IMXVII (las primeras dos letras por Iron Maiden, seguido del 17 en números romanos) que aparece en los afiches del “Belshazzar’s Feast“, todo indica que el sucesor de “The Book Of Souls” (2015) estaría más cerca de lo que uno imagina.

Mientras tanto, puedes escuchar el nuevo single a continuación: