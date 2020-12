Iron Maiden, Dream Theater, Megadeth y Sepultura, confirmados para “Rock In Rio” 2021

Iron Maiden, Dream Theater, Megadeth y Sepultura. Estos son los tremendos cuatro primeros nombres que el festival brasileño “Rock In Rio” confirmó para su edición 2021, la cual se realizará entre los días 24 de septiembre y 3 de octubre en la Cidade Do Rock, ubicaba en Rio de Janeiro. Si bien el anuncio sorprende debido a que aún nos encontramos en plena pandemia del COVID-19, con Brasil incluso siendo uno de los países más afectados, está claro que este tipo de noticias serán una tónica cuando todo indica de que ya está disponible una vacuna para el virus.

El anuncio fue entregado por el propio festival a través de sus redes sociales, y si bien no se entregaron mayores detalles al respecto, sí se confirmó de que Sepultura realizará un show especial de carácter sinfónico, ya que en su presentación estarán acompañados de la Orquestra Sinfônica Brasileira, siendo desde ya uno de los shows más interesantes de cara a esta próxima edición del festival.

Por el momento no se conocen más artistas que estarán presentes, pero todo esto lo iremos informando a medida de que se anuncien oficialmente, ya que al estar en un lugar tan cercano como la ciudad carioca, esto abre la puerta a que más de alguno pueda pasar por Chile en el caso de que los conciertos en vivo vuelvan a ser una realidad.

Acá el anuncio oficial en las redes del festival:

Já parou pra pensar que no dia 24/9 de 2021, você corre o seríssimo risco de ouvir, na Cidade do Rock, "The Number of the Beast", "Holy Wars", "Pull Me Under" e "Refuse/Resist"? Esse é Palco Mundo do Dia do Metal do #RockinRio2021!

Dia 09/03 -> vendas de Rock in Rio Card. pic.twitter.com/cTqj4wuWuH

— Rock in Rio (@rockinrio) December 16, 2020