Iron Maiden anuncia los detalles de “Senjutsu”, su nuevo álbum de estudio

Tan solo el jueves tuvimos el estreno de “The Writing On The Wall”, la primera canción de Iron Maiden en 6 años, y hoy la banda nos sorprende con más novedades. Esto, porque La Doncella acaba de anunciar el lanzamiento de “Senjutsu”, su nuevo álbum de estudio, el que estará disponible el próximo 3 de septiembre en una variedad de formatos.

El sucesor de “The Book Of Souls” (2015) fue grabado en Paris con el productor Kevin Shirley, quien coprodujo el álbum junto al bajista Steve Harris.

Tracklist de “Senjutsu”: