Iron Maiden anuncia cuarto y último lote de “The Studio Collection”

En 2018, Iron Maiden comenzó a lanzar nuevas ediciones de sus álbumes bajo el nombre de “The Studio Collection“, entregando cada LP completamente remasterizado y en una edición digipack que incluía además otros extras. Ahora, la banda acaba de anunciar los detalles del cuarto y último lote de la colección, el cual incluirá los álbumes “Dance of Death” (2003), “A Matter of Life and Death” (2006), “The Final Frontier” (2010), y “The Book of Souls” (2015).

Estos títulos llegarán el próximo 8 de noviembre, dando así por terminada la colección que fue siendo lanzada de manera cronológica, y tal como los lotes anteriores, uno de estos álbumes vendrá en una edición deluxe que incluirá un parche y una estatua de Eddie caracterizado según la carátula que corresponda, siendo escogido “A Matter Of Life And Death” para esta ocasión. Revisa esta edición en detalle a continuación: