Iron Maiden agota las entradas para su regreso a Chile

No había que ser adivino para saber esto, ya que sin duda, Iron Maiden es una de las bandas más populares en nuestro país, y eso se ratifica con su show del próximo 15 de octubre en el Estadio Nacional completamente agotado. La banda traerá su “Legacy Of The Beast Tour“, periplo que recorre lo mas destacado de su discografía, la que acumula 16 trabajos de estudio a la fecha. Esta será su cuarta vez en el recinto Ñuñoíno, luego de sus conciertos en 2011, 2013 y 2016. Además, se acompañarán de The Raven Age, banda del músico George Harris, hijo del bajista de la Doncella, Steve Harris.