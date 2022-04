Interpol estrena canción y anuncia nuevo disco: “The Other Side of Make-Believe”

Luego de tantear durante varias semanas la llegada de nuevo material, Interpol finalmente estrena un nuevo single, confirmando además del lanzamiento de su próximo álbum de estudio para el 15 de julio a través del sello Matador. El disco llevará por nombre “The Other Side of Make-Believe“, contando con la canción “Toni” como primer single junto a un videoclip dirigido por Van Alpert, que te dejamos al final de esta nota.

El álbum fue trabajado en Londres durante 2021 con los productores Alan Moulder y Flood, tratándose del séptimo larga duración de la banda y sucesor a lo que fue “Marauder” de 2018. A continuación te dejamos el primer adelanto del disco, junto con su tracklist y portada.

Tracklist de “The Other Side of Make-Believe”: