Festival Fauna Primavera 2018 anuncia que no habrá sideshows

Hace sólo un par de días se revelaba el increíble cartel del festival Fauna Primavera, cuya edición 2018, la octava de su historia, se realizará el próximo 10 de noviembre en Espacio Broadway.

Entre los nombres más destacados ya confirmados aparecen los de At The Drive-In, Death Cab For Cutie, Lorde, MGMT y Warpaint, además de una serie de artistas locales y foráneos que desfilarán por los escenarios que apostará el espectáculo.

Ahora bien, ante las inquietudes del público sobre la posibilidad de que se ofrezca algún sideshow, la productora a cargo salió al paso para ratificar que no habrá ningún concierto paralelo al evento principal, salvo el que At The Drive-In realizará en la Cúpula Multiespacio el 9 de noviembre, anunciado antes del festival. Sin embargo, la organización también se encargó de anunciar que cada uno de los números que tendrán lugar en el certamen serán de tiempo completo, es decir, como si las bandas, músicos y músicas estuvieran desarrollando shows en solitario.

Las entradas para Fauna Primavera 2018 siguen a la venta mediante sistema Puntoticket con menos de 500 tickets disponibles en preventa 1. Estos son los precios: