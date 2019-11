Infectious Grooves tocó cover de Faith No More en show de reunión de su formación clásica

El fin de semana se realizó el show de Infectious Grooves en Brasil, en donde se reuniría su formación más clásica con Mike Muir, Brooks Wackerman, Dean Pleasants, el ex Faith No More Jim Martin y el bajista de Metallica, Robert Trujillo. Durante el show, la banda sorprendió con una interpretación de “We Care A Lot”, clásico de Faith No More presente en su primer álbum.

Mira el registro a continuación: