In-Edit Chile 2022 presenta un adelanto de su programación

El festival de cine y documental musical In-Edit Chile ha confirmado su decimoctava edición para los días 7 al 12 de diciembre, por lo que hoy se entrega el primer adelanto con las películas que serán parte de la edición 2022 del evento. En la selección se encuentran producciones dedicadas a artistas como King Crimson o Foo Fighters, además de otros documentales a figuras como Leonard Cohen, Ennio Morricone, entre otras películas.

Indudablemente una de las cintas más destacadas será “Ennio, El Maestro“, producción de 2021 realizada por Giuseppe Tornatore y que sirve como tributo al compositor italiano responsable de musicalizar el género del spaghetti western. Otro título destacado es el documental “In The Court Of The Crimson King: King Crimson At 50” (Toby Amies, 2022) que se adentra en las cinco décadas del conjunto liderado por Robert Fripp y que es constantemente citado como una de las agrupaciones más influyentes del rock progresivo.

Respecto a todos los detalles de programación, competencia, abonos, funciones y todo lo relacionado al desarrollo del festival en su semana de duración, serán publicados próximamente.

El detalle completo de los títulos anunciados lo puedes revisar ACÁ.