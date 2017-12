IMICHILE realizará tercera edición de su feria navideña

A la generosa agenda concertil que ya está desplegada para la temporada 2018, ahora se agrega un número más, el de un nombre que nació de una de las bandas más importantes del rock. Hablamos de Creedence Clearwater Revisited.

El grupo formado en 1995 a partir de las cenizas de Creedence Clearwater Revival regresa a Chile luego de su último paso en 2015, y lo hace, claro, para interpretar los grandes clásicos del grupo original: “Proud Mary“, “Midnight Special“, “Suzie Q“, “Have You Ever Seen The Rain“, “Down On The Corner“, y un infinito más.

El show quedó fijado para el próximo 8 de febrero en el Gran Arena Monticello, y las entradas para aquel ya están disponibles a través de sistema TicketPro. Estos son los precios:

Primeras Filas: $115.000

Platinum: $92.000

Black: $75.900

Gold: $62.100

Platea Joker Baja: $28.750

Platea Diamante Baja: $69.000

Platea Corazon Baja $69.000

Platea Pica Baja (Vista Parcial): $52.900

Platea Trebol Baja (Vista Parcial): $52.900

Platea Pica Baja: $69.000

Platea Trebol Baja: $69.000

Platea Joker Alta: $48.300

Platea Corazon Alta: $48.300

Platea Diamante Alta: $48.300

Platea Pica Alta (Vista Parcial): $34.500

Platea Trebol Alta (Vista Parcial): $34.500

Platea Pica Alta: $48.300

Platea Trebol Alta: $48.300

*Habrá un 15% de descuento para Socios MVG

*Todos los valores incluyen cargo por servicio