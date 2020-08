IMESUR 2020 anuncia los detalles de su parrilla

El día 21 de agosto, cuando habría sido el cumpleaños número 68 de Joe Strummer, se celebró el evento “A Song For Joe: Celebrating the life of Joe Strummer“, en donde participaron una serie de artistas a través de streaming para homenajear al fallecido integrante de The Clash. Además de eso, en la cita también se incitó la donación hacia la iniciativa “Save Our Stages“, teniendo un carácter benéfico en este contexto de pandemia.

Entre los tantos artistas que se hicieron presentes, tenemos ejemplos notables como el de Josh Homme versionando “Train In Vain“, Tom Morello con una versión de “Bankrobber“, Jeff Tweedy interpretando “Death Or Glory“, además de otros covers por artistas como Josh Klinghoffer, Dropkick Murphys, Hinds, Lucinda Williams, Brian Fallon, Bob Weir, Jesse Malin, entre muchos más.

A continuación te dejamos algunos momentos del evento, con el show completo al final de la nota.

Mira acá algunos covers:

El evento completo acá: