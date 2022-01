Ilegales regresa a Chile en abril

Slash se prepara a publicar el quinto trabajo de su proyecto solista, y el cuarto con la ayuda del colectivo conformado por Myles Kennedy and The Conspirators, quienes han sido cómplices del trabajo que el también guitarrista de Guns N’ Roses ha desarrollado durante la última década. No por nada este trabajo se llamará “4“, siendo publicado el próximo 11 de febrero a través de Snakepit Records junto al recién fundado Gibson Records, y sellando definitivamente la relación musical que el guitarrista ha tenido con su banda del último tiempo.

Bajo ese mismo contexto, es que Slash se tomó unos minutos de su tiempo para realizar una actividad a la que estuvieron invitados medios musicales de todo el mundo, donde se le realizaron distintas preguntas al guitarrista sobre su trabajo en este LP, el futuro de su actividad en vivo, la relación de trabajo con Myles Kennedy, su pasión por las películas de horror y cómo eso influye en su creatividad musical, entre muchos otros temas, de los que a continuación te dejamos las preguntas más relevantes durante la conferencia.

Sobre el nuevo álbum gestándose en sesiones de improvisación con su banda:

“Lo pasamos muy bien grabando estas canciones, las hicimos todas en vivo. Cuando estábamos intercambiando ideas, íbamos haciendo los arreglos de las canciones y las grabábamos en seguida. Básicamente este disco es como una grabación con muy buena calidad de nosotros tocando juntos en una habitación (risas)”.

Sobre qué es lo mejor y peor de grabar track por track, a diferencia de hacerlo en vivo como fue con este nuevo LP:

“Siempre he grabado en vivo con cada banda en la que he estado, en cierta forma. Siempre es como tocar todos juntos, y luego yo rehago las guitarras por mí cuenta en caso de ser necesario, las voces también se hacen después. Eso funciona muy bien, pero grabando en vivo también captas la energía, tienes más control de lo que estás haciendo, puedes encontrar tonalidades y el sonido exactamente como lo querías. Si grabas track por track, puedes perfeccionar todo como quieras, pero a la vez pierdes un poco de esa energía”.

Consultado sobre si el sonido más crudo y punk de su nuevo disco fue intencional:

“Realmente es solo la naturaleza de la actitud que significa tocar todos juntos. Definitivamente es más agresivo y crudo, eso viene con la energía de poder estar todos juntos tocando en una habitación, pudimos capturar la energía de tocar en vivo que muchas veces se pierde cuando estás en un estudio de grabación. La manera en que lo grabamos captura de alguna forma todo eso, incluso cuando no lo hicimos tan intencional”.

Su química con Myles Kennedy como vocalista de sus discos:

“Sí, diría que la química que tenemos con Myles es algo que definitivamente va evolucionando todo el tiempo (risas). No podría decir qué es lo que exactamente hemos mejorado, pero debido a que nos conocemos hace tiempo y hemos trabajado juntos por muchos años, eso te permite saber qué haría, lo que le gusta, qué cosas podrían funcionar. Todo eso se da naturalmente y te permite trabajar mucho mejor”.

Los aprendizajes sobre él mismo que tuvo durante la cuarentena:

“Creo que lo más importante que aprendí fue la paciencia. Eso es algo que definitivamente no tenía y toda la situación del Covid me permitió observar el contexto y desarrollar mi paciencia. Definitivamente he tenido que ser muy paciente durante el último par de años (risas)”.

El trabajo con el productor Dave Cobb en este disco:

“No había escuchado sobre Dave antes, me lo sugirieron y empecé a investigar su discografía. Ahí noté que principalmente trabajaba produciendo discos de música country, pero era una música bien oscura y underground, más humana que el sonido tan predeterminado que tiene hoy en día. De hecho, él trabajó en todos los álbumes de Rival Sons, que es una de las nuevas bandas de rock que me gusta mucho, así que ahí me decidí a llamarlo y conversamos sobre lo que tenía planeado hacer. Grabar como lo hicimos ahora fue algo que quise hacer toda mi carrera y ningún productor me había dado la oportunidad, por lo que su interés me motivó a que trabajáramos juntos en Nashville, donde está este estudio con una habitación donde grabaron muchas leyendas como Johnny Cash y Dolly Parton, por lo que te adentras en esa aura tan creativa que hay. Así fue como nos encerramos y comenzamos a trabajar, él es muy entusiasta y con muy buenas ideas, por lo que fue muy divertido trabajar con él”.

Sobre su amor por las películas de horror y si ha surgido alguna idea musical viendo una película:

“Sí, definitivamente las he tenido. Una de las razones por las que me introduje en este mundo es por eso, el ambiente cinemático es creativo y muy inspirador, muchas veces pasa que veo una escena y de pronto se me viene a la menta alguna melodía. Me encantan las bandas sonoras, además, así que eso ayuda a desarrollar la creatividad. De hecho, hay una canción en este disco que se llama ‘Fall Back to the Earth’, la que surgió en un contexto así”.

Publicar el disco a través del nuevo sello Gibson Records:

“Bueno, tenía una relación con ellos desde 1988, tanto laboral como personalmente hablando, incluso con todos los cambios que ha tenido la compañía con los años, pero ya sabes, soy un chico Les Paul (risas). Todas las guitarras de Gibson son mis favoritas, es una bendición trabajar con ellos, cuando se acercaron a comentarme que querían publicar mi nuevo disco a través de su sello me sorprendí mucho, no tenía idea que se meterían en el negocio discográfico. Me senté a pensarlo un tiempo, pero me decidí a ir con ellos porque quien ahora está a cargo ha logrado que la compañía vuelva a enfocarse en lo importante luego de un tiempo en picada. Trabajar juntos sería una jugada positiva, positiva para ellos y para mí, todo se dio de una manera inteligente, divertida y muy correcta en el aspecto de negocios, así que era imposible negarse a que lo intentáramos”.

Finalmente, el músico fue consultado sobre sus futuros compromisos en vivo, a lo que señaló cautamente que no pretende girar con este nuevo álbum por el momento, ya que debe concentrarse en una serie de conciertos y compromisos pendientes con Guns N’ Roses durante este 2022, lo que incluiría una parada en Sudamérica para fines de año, siempre que la pandemia lo permita. De todas formas, el guitarrista aseguró que llevará este disco por el mundo a partir de 2023, ya que es el único momento en que tanto él como Myles Kennedy y el resto de la banda pueden hacer la gira.

“4” de Slash ft. Myles Kennedy and The Conspirators estará disponible el próximo 11 de febrero a través de Snakepit Records junto al recién fundado Gibson Records, siendo el primer lanzamiento oficial de esta nueva casa discográfica.