Idles publicará un álbum en vivo

Novedades sobre Idles, banda pronta a debutar en Chile como parte de Lollapalooza 2020, ya que será precisamente una antesala de su incendiaria presentación lo que podremos ver en “A Beautiful Thing: IDLES Live at Le Bataclan“, álbum en vivo que será publicado el próximo 6 de diciembre a través de Partisan Records.

El disco captura un show grabado en Le Bataclan, Paris, el 3 de diciembre de 2018, cuando la banda finalizó una gira mundial con 90 conciertos, escogiendo dicha instancia para celebrar su carrera con canciones de sus álbumes “Brutalism” (2017) y “Joy as an Act of Resistance” (2018), escogido por nuestro sitio como el mejor álbum del año.

Este lanzamiento, además, vendrá en diferentes versiones y formatos, especialmente el vinilo que contará con tres ediciones no solo de diferentes colores, sino que también de diferentes portadas.