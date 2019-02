Idles interpretó mashup de The Streets: “Has It Come To This?” y “Don’t Mug Yourself”

La última de las bandas en hacerse presente en el Live Lounge de BBC Radio 1 es Idles, agrupación punk oriunda de Bristol, quienes sorprendieron con un cover de la banda The Streets, aunque, en concreto, se trató más de un mashup. Esto, porque el quinteto unió las canciones “Has It Come To This?” y “Don’t Mug Yourself” en un sólo track, el que incluso contiene un pequeño fragmento de “Sign Of The Times“, la archiconocida canción de Harry Styles. Además de eso, la banda también interpretó “Samaritans“, de su álbum “Joy As An Act Of Resistance“, elegido por nuestro sitio como el álbum más destacado de 2018.

Revisa ambos momentos a continuación: