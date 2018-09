Idles interpretó “Danny Nedelko” en Later… With Jools Holland

A fines de agosto, la banda británica Idles lanzó el excelente “Joy As An Act Of Resistance”, su segundo LP, el que está marcado con el sonido post punk que caracteriza a los oriundos de Bristol. Bajo ese contexto, la banda estuvo presente en el show “Later… With Jools Holland“, donde interpretaron la canción “Danny Nedelko“.

El momento en cuestión, lo puedes revisar acá abajo: