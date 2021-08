IDLES estrena cover de “The God That Failed” para “The Metallica Blacklist”

De cara a lo que será el lanzamiento de la colección “The Metallica Blacklist“, finalmente conocemos el aporte de IDLES a este proyecto con su versión de “The God That Failed“, que ha sido estrenada durante esta jornada. Recordemos que esta recopilación de covers a cargo de 53 artistas acompaña a la edición especial por los 30 años de “The Black Album” (1991), por lo que ya hemos podido escuchar versiones de tracks de aquel disco en las voces de St. Vincent, Weezer, J Balvin, Juanes, OFF!, entre muchos otros.

Escucha el cover a continuación: