IDLES estrena cover de Gang Of Four: “Damaged Goods”

“The Problem of Leisure: A Celebration Of Andy Gill And Gang Of Four” es el nombre de una colección que será publicada el próximo 4 de junio, en donde una serie de bandas rendirán tributo a la banda interpretando algunas de sus canciones. En la previa al lanzamiento, hoy corresponde conocer el cover de IDLES a “Damaged Goods“, el cual puedes escuchar más abajo. Anteriormente, conocimos “Paralysed” a cargo de Warpaint, Tom Morello y Serj Tankian con “Natural’s Not In It”, y el remix de Robert Del Naja junto a Nova Twins de “Where The Nightingale Sings”.

Gary Numan, La Roux, Flea, John Frusciante, Hotei, Gail Ann Dorsey, Warpaint, entre varios artistas más que eligieron personalmente la canción a interpretar, serán parte de este disco que promete celebrar el legado del guitarrista y la banda como tal. Cabe señalar que Gill se encontraba planeando este álbum para lo que sería una edición de aniversario de “Entertainment!” en 2019, incluso trabajando mientras se encontraba en el hospital antes de fallecer.

Escucha la canción a continuación: