Idles anuncia nuevo disco y estrena canción: “Danny Nedelko”

Si hay una banda llamada a ayudar a revivir todo lo que fue el punk rock y post punk, esa es Idles. Y es que a pesar de su corta carrera (se formaron en 2012), y por medio de su brillante primer disco, “Brutalism” (2017), el grupo supo rescatar con mucho tacto los elementos más visibles de estas vertientes para incorporarlos a su sonido.

Con las expectativas en lo alto, ahora el quinteto de Bristol anunció su siguiente movida discográfica para el próximo 31 de agosto con un segundo LP, “Joy As An Act Of Resistance“, cuya producción está a cargo de Adam Greenspan y Nick Launay (Arcade Fire, Yeah Yeah Yeahs, Kate Bush). Tanto portada y track listing del álbum las puedes encontrar más abajo.

El primer single y video del disco, “Danny Nedelko“, ya están disponibles y son excelentes. Revisa el material a continuación:

Track listing “Joy As An Act Of Resistance”: