I Am Morbid regresa a Chile para celebrar los 30 años de “Altars Of Madness”

Streaming de “One Fire“, el nuevo álbum de Combichrist. Este es el sucesor de “This Is Where Death Begins“, lanzado en 2016, transformándose en el noveno álbum de la banda.

Recordemos que el conjunto se presentará el próximo 4 de septiembre en marco de un nuevo aniversario de Club Blondie.Las entradas se encuentran a la venta a través del sistema Eventrid, con los siguientes valores: