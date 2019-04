Hot Chip estrena canción y anuncia nuevo álbum: “A Bath Full Of Ecstasy”

Desde que Ozzy Osbourne comenzó su gira “No More Tours 2“, las cosas no han salido como las planeaba. Luego de tener que postergar fechas producto de problemas de salud, el músico ahora ha tenido que hacer lo mismo con todas las fechas que le quedaban este año luego de sufrir una caída en su casa, la cual lo dejó con una lesión.

Según lo manifestado por su staff, todas las fechas serán reagendadas a contar de febrero de 2020, por lo que el músico estará recuperándose durante todos estos meses. Te dejamos el comunicado original a continuación:

OZZY will postpone all his tour dates as he recovers from injury sustained while dealing with pneumonia. Ozzy fell at his Los Angeles home aggravating years-old injuries (from his 2003 ATV accident) that required surgery.

Shows will be rescheduled beginning in Feb 2020

— Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) April 4, 2019