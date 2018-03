Horarios y recomendaciones para concierto de Phil Collins en Chile

Sólo queda un día para que el esperado regreso de Phil Collins sea una realidad (15 de marzo). El legendario músico británico volverá a presentarse en nuestro país a 23 años de su única visita (cuando, durante abril de 1995, ofreció tres conciertos en el Estadio San Carlos De Apoquindo), y lo hará para reencontrarse con el público local en el mayor recinto habilitado para estas instancias, el Estadio Nacional.

Sin embargo, el ex Genesis no estará solo, porque serán nada menos que los británicos de The Pretenders los encargados de abrir la jornada. Mientras que todavía se pueden adquirir entradas para el evento, la organización a cargo reveló los horarios, accesos y una serie de medidas de seguridad que puedes revisar más abajo.

Las entradas se encuentran disponibles a través de sistema Puntoticket con los siguientes precios: