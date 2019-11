Horarios y medidas de seguridad para el show de The Raconteurs en Chile

Durante los últimos días comenzaron a surgir rumores de una reunión de The Black Crowes, lo cual fue posteriormente confirmado con el anuncio de una extensa gira celebrando “Shake Your Money Maker” (1990), su álbum debut, que cumplirá 30 años en 2020. Ahora, la banda se presentó el día 11 de noviembre en el Bowery Ballroom de Nueva York, donde además mostraron a los integrantes de su nueva formación.

A los hermanos Chris y Rich Robinson se le unieron el guitarrista Isaiah Michell (Earthless), el bajista Tim Lefebvre (Tedeschi Trucks Band), además de los integrantes de Once And Future Band, Joel Robinow en teclado y Raj Ojha en batería. Es precisamente esta formación la que recorrerá Estados Unidos el próximo año en una gira que no solo repasa de manera íntegra el disco antes mencionado, sino que también contendrá algunos de los grandes éxitos de la banda.

Mira algunos videos a continuación: