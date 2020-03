Horarios para los shows de The Offspring en Chile

The Killers está de regreso con un nuevo single, “Caution“, el cual además se transforma en el primer adelanto de lo que será “Imploding The Mirage“, el nuevo LP del conjunto a publicarse el próximo 29 de mayo a través de Island. En esta nuevo track, que puedes escuchar más abajo, la banda se acompaña de Lindsey Buckingham como invitado especial.

El disco contará con producción a cargo de Shawn Everett y Jonathan Rado, teniendo una amplia lista de colaboradores como k.d. lang, Weyes Blood, Lucius, Blake Mills, y Adam Granduciel de The War On Drugs. Por ahora no se conocen más detalles del disco además de su track promocional, por lo que estos serán informados próximamente.

Escucha el nuevo single a continuación: